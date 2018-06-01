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    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів

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    ДТП на вул. Щербаківського - Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів
    Фото: Київ оперативний
    ДТП на вул. Щербаківського

    ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході

    Сьогодні, 1 червня, вранці у Києві на вулиці Щербаківського сталася ДТП: вантажівка збила одразу двох пішоходів.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася приблизно о 09:25 на нерегульованому пішохідному переході, що на вул. Щербаківського, поблизу Салютної.

    «Водій вантажівки збив одразу двох пішоходів - чоловіка і жінку. Інформація уточнюється», - йдеться в повідомленні.

    За даними dtp.kiev.ua, постраждалі в критичному стані, без свідомості, були госпіталізовані в реанімацію. «У обох численні переломи, у одного важка відкрита черепно-мозкова травма», - повідомляється у дописі.

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    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів
    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів
    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів
    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів
    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів
    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів
    Жахлива ДТП у Києві: вантажівка збила одразу двох пішоходів

    Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 1 червня, в Києві на Кільцевій дорозі, біля шпалерного ринку фура Renault збила пішохода.

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