Жахливе вбивство в Києві: підозрюваною у розчленуванні чоловіка є власниця юрфірми



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Місце у лісопосадці, де жінка намагалася спалити рештки тіла Фото: Нацполіція

Жінка, яка намагалася спалити частини тіла чоловіка, була знайома з жертвою

Жінка, яка 5 серпня у лісосмузі на території Деснянського району столиці намагалася спалити у багатті кінцівки людського тіла, є уродженкою Росії і власницею юридичної фірми у Києві.

Як пише Obozrevatel, у жінки є громадянство України.

За інформацією джерел видання, жінка народилася в Норильську (Росія) в 1987 році. Коли саме переїхала до нашої країни, точно невідомо, однак вона вчилася у Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету, а з 2010 року – вже в Національній академії внутрішніх справ.

в 2015-му році в Шевченківському районі Києва жінка зареєструвала приватне підприємство, що надає юридичні послуги. Підозрювана у вбивстві є єдиним засновником і керівником цієї компанії.

Як розповів т.в.о. начальника Головного управління Нацполіції в Києві Віктор Нечитайло, правоохоронці встановили особу загиблого чоловіка і приміщення, де також виявили останки.

«Жертва – житель Дніпровського району, 1981 року народження. У його квартирі ми знайшли інші частини його ж тіла, поспілкувалися з сусідами і встановили, що він і жінка, яку виявили в лісосмузі, раніше були знайомі. А потім у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України її затримали», – розповів Нечитайло.

Жінку «засікли» близько 15 години 5 серпня у лісопосадці навпроти будинку №4 по вул. Кубанської України. У багатті, яке тліло, лежали чоловічі кисті, інші частини рук – у великому пакеті. За словами джерела, жінка назвала себе, проте пояснити те, що відбувається, не змогла. «Виглядало, ніби вона в стані шоку», – розповів один із правоохоронців.

Як жінка з частинами тіла виявилася в Деснянському районі, поки невідомо. Справа в тому, що вона жила на Березняках. За інформацією ЗМІ, у тому ж будинку, де і жертва злочину – правда, в іншому під'їзді. Жінка орендувала квартиру в цьому будинку, а чоловік жив у власній квартирі.

Один із сусідів повідомив, що чоловік ні з ким особливо не спілкувався, був досить відлюдним. А квартира нібито дісталася йому у спадок від батька. «Дуже шанована людина була, працювала в міністерстві», – додав сусід.

Також він повідомив, що кілька разів бачив підозрювану у вбивстві. Правоохоронці підтвердили, що жінка, яка намагалася спалити кисті рук чоловіка з сусіднього під'їзду, дійсно була знайома з жертвою. А ось що послугувало причиною вбивства, поки точно не відомо.

Правоохоронці перевіряють усі версії, зокрема й спробу заволодіти житлоплощею жертви.

Затриманій оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 серпня під час відпрацювання території Деснянського району Києва дільничні офіцери поліції виявили у лісосмузі багаття, а поряд - жінку, яка готувала до знищення підозрілі предмети. Поліцейські зупинили дії невідомої та з’ясували, що вона намагалася спалити кінцівки людського тіла. Потерпілий – мешканець Дніпровського району, 1981 року народження. В його квартирі правоохоронці знайшли інші частини його ж тіла.