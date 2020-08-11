Киянина засудили до 13 років за вбивство власної доньки



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Вбивця власної доньки отримав 13 років ув'язнення

Після суперечки з 16-річною донькою п’яний чоловік побив та задушив її

Суд визнав 52-річного киянина винним у вбивстві своєї 16-річної доньки, його засудили до 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За даними слідства, злочин стався у вересні 2019 року в одній із квартир по вулиці Попова в Оболонському районі столиці. Донька зробила зауваження батьку, який повернувся додому у нетверезому стані. Виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дівчинці декілька ударів в область голови, а потім зв’язав та задушив. Дівчина померла на місці, зазначили у прокуратурі.

Як вказано, у ході судового розгляду обвинувачений себе винним у вчиненні злочину не визнав.

«Вироком Святошинського районного суду м. Києва зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та засуджено до 13 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв «Главком», співачка Валентина Легкоступова наразі перебуває в комі. Її з пробитою головою у московській квартирі знайшла донька. Про це повідомляє МК. Зазначається, що Валентина і її чоловік Юрій кілька днів вживали спиртне і не виходили на зв'язок.