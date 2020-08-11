Вбивство дівчинки на Київщині: 15-річному підлітку оголошено підозру



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Тіло дівчинки було знайдено біля водойми Фото: Нацполіція

Правоохоронці проситимуть суд взяти хлопця під варту

На Київщині 15-річному хлопцю оголошено про підозру в умисному вбивстві 12-річної дівчини, що сталося в ніч на 10 серпня в Яготині на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Працівники Яготинського відділення поліції за процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури оголосили про підозру 15-річному хлопцю за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці звернуться до суду з відповідним клопотанням.

Як повідомлялось раніше, поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної жительки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня.

Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався у вбивстві дівчинки. Ним виявився 15-річний хлопець, товариш з потерпілої. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Згодом у поліції повідомили подробиці жахливого злочину.