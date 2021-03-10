  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Житель Київщини вигадав злочин, аби скористатися поліцейською машиною

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Працівники поліції склала на заявника адміністративний протокол - Житель Київщини вигадав злочин, аби скористатися поліцейською машиною
    Працівники поліції склала на заявника адміністративний протокол
    Фото: Патрульна поліція Київщини

    Нетверезий мешканець Борисполя придумав оригінальний спосіб безкоштовно добратися додому

    Протокол про неправдивий виклик поліції отримав мешканець Борисполя, який повідомив на «гарічу лінію» вигадану історію про домашнє насильство, аби доїхати додому на службовому автомобілі. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

    Вчора, близько 21-ї години, на лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що побив свою маму та вказав, що перебуває на вулиці Головатого, неподалік бориспільського залізничного вокзалу.

    Зустрівши заявника на місці виклику патрульні відразу помітили явні ознаки сп'яніння.

    30-річний чоловік знову повторив, що побив свою матір та вказав на будинок, де, нібито, вони проживають. Проте вхідні двері були замкнені й на стукіт ніхто не відчинив.

    Поліцейські вирішили зв'язатися із сестрою заявника та дізнались, що він та їхня матір насправді проживають в селі Велика Стариця.

    Оскільки патрульним вдалось встановити, що насправді чоловік не вчиняв домашнього насильства, а виклик на лінію 102 здійснив із метою, щоб його підвезли додому, охоронці порядку винесли відповідний адмінматеріал – постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

    Раніше стало відомо про те, що житель Чернігівської області 13 лютого неправдиво повідомив поліції про вбивство свого вітчима. Згодом зʼясувалось, що він збрехав, оскільки був незадоволений тим, що біля його будинку не почистили сніг.

    Теги: Київ вбивство Київщина домашнє насильство поліція чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies