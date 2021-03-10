Житель Київщини вигадав злочин, аби скористатися поліцейською машиною

Нетверезий мешканець Борисполя придумав оригінальний спосіб безкоштовно добратися додому

Протокол про неправдивий виклик поліції отримав мешканець Борисполя, який повідомив на «гарічу лінію» вигадану історію про домашнє насильство, аби доїхати додому на службовому автомобілі. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Вчора, близько 21-ї години, на лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що побив свою маму та вказав, що перебуває на вулиці Головатого, неподалік бориспільського залізничного вокзалу.

Зустрівши заявника на місці виклику патрульні відразу помітили явні ознаки сп'яніння.

30-річний чоловік знову повторив, що побив свою матір та вказав на будинок, де, нібито, вони проживають. Проте вхідні двері були замкнені й на стукіт ніхто не відчинив.

Поліцейські вирішили зв'язатися із сестрою заявника та дізнались, що він та їхня матір насправді проживають в селі Велика Стариця.

Оскільки патрульним вдалось встановити, що насправді чоловік не вчиняв домашнього насильства, а виклик на лінію 102 здійснив із метою, щоб його підвезли додому, охоронці порядку винесли відповідний адмінматеріал – постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

Раніше стало відомо про те, що житель Чернігівської області 13 лютого неправдиво повідомив поліції про вбивство свого вітчима. Згодом зʼясувалось, що він збрехав, оскільки був незадоволений тим, що біля його будинку не почистили сніг.