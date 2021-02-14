Чоловік збрехав про вбиство, щоб поліція почистила сніг

Житель Чернігівщини заявив про вбивство вітчима, бо хотів, щоб йому почистили сніг

Чоловік заявив, що до його будинку легковим транспортом не проїхати

Житель села Грибова Рудня Чернігівської області 13 лютого приблизно о 21.00 повідомив поліції, що вбив свого вітчима. Пізніше з'ясували, що він збрехав, оскільки був незадоволений тим, що біля його будинку не почистили сніг.

Про це «Суспільне» поінформувала прессекретарка Нацполіції області Юлія Ковтун.

Заявник повідомив поліції, що вдарив вітчима ножем у ділянку грудної клітки, внаслідок чого останній припинив дихати, розповіла Ковтун. За її словами, більше інформації про стан родича чоловік не надав.

Він просив скерувати наряд поліції та спеціальну техніку, пояснивши, що до його будинку легковим транспортом не проїхати.

Після прибуття на місце виклику група патрульних поліцейських з'ясувала, що 34-річному заявнику не сподобалося, що біля його будинку не почистили сніг. Тому він зателефонував у поліцію і повідомив про вигадане вбивство.

На чоловіка склали адміністративний протокол за свідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує штраф у розмірі від 51 до 119 грн, ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, через негоду в Україні затримується рух потягів.