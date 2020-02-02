У центрі Києва застрелили людину



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До перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку

До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої

У Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У місті Києві, у Шевченківському районі сталася надзвичайна подія – застрелили чоловіка. Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої. Наразі правоохоронці здійснюють обхід території і опитування можливих свідків.

Нагадаємо, столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті.