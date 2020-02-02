У центрі Києва застрелили людину
До перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку
До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої
У Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У місті Києві, у Шевченківському районі сталася надзвичайна подія – застрелили чоловіка. Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.
До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої. Наразі правоохоронці здійснюють обхід території і опитування можливих свідків.
Нагадаємо, столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті.