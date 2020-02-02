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    Новини

    У центрі Києва застрелили людину

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    До перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку - У центрі Києва застрелили людину
    До перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку

    До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої

    У Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    У місті Києві, у Шевченківському районі сталася надзвичайна подія – застрелили чоловіка. Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

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    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину
    У центрі Києва застрелили людину

    До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої. Наразі правоохоронці здійснюють обхід території і опитування можливих свідків.

    Нагадаємо, столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті.

    Київ вбивство поліція чоловік
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