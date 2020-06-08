Потрійне вбивство у Фастові: жертвами стали сестра підозрюваного і квартиранти



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Поліція затримала чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні вбивства трьох людей Фото: Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві трьох осіб у Фастові завдав численних ножових поранень своїй матері, її госпіталізували

Поліція Київської області підтвердила, що 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей.

Інформацію про це розміщено на сайті відомства.

Раніше повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.

«Поліція затримала чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні вбивства трьох людей... Місцевий житель, який уже мав проблеми із законом, підозрюється у скоєнні умисного вбивства рідної сестри і двох квартирантів. Також він наніс численні ножові поранення своїй матері, яка у тяжкому стані доправлена в лікарню», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці зазначили, що сестрі затриманого був 31 рік, ще два тіла належать чоловікові і жінці. Загиблих доправили на судмедекспертизу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події.

Триває слідство.

Як повідомлялося, 13 травня на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій у Подільському районі Києва внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік.

Нагадаємо, 14 травня у квартирі будинку на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва чоловік поранив ножем батька своєї співмешканки. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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