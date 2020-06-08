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    Потрійне вбивство у Фастові: жертвами стали сестра підозрюваного і квартиранти

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    Поліція затримала чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні вбивства трьох людей - Потрійне вбивство у Фастові: жертвами стали сестра підозрюваного і квартиранти
    Поліція затримала чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні вбивства трьох людей
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваний у вбивстві трьох осіб у Фастові завдав численних ножових поранень своїй матері, її госпіталізували

    Поліція Київської області підтвердила, що 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей.

    Інформацію про це розміщено на сайті відомства.

    Раніше повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.

    «Поліція затримала чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні вбивства трьох людей... Місцевий житель, який уже мав проблеми із законом, підозрюється у скоєнні умисного вбивства рідної сестри і двох квартирантів. Також він наніс численні ножові поранення своїй матері, яка у тяжкому стані доправлена в лікарню», – йдеться в повідомленні поліції.

    Правоохоронці зазначили, що сестрі затриманого був 31 рік, ще два тіла належать чоловікові і жінці. Загиблих доправили на судмедекспертизу.

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

    Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події.

    Триває слідство.

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    Потрійне вбивство у Фастові: жертвами стали сестра підозрюваного і квартиранти
    Потрійне вбивство у Фастові: жертвами стали сестра підозрюваного і квартиранти
    Фото: Нацполіція

    Як повідомлялося, 13 травня на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій у Подільському районі Києва внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік.

    Нагадаємо, 14 травня у квартирі будинку на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва чоловік поранив ножем батька своєї співмешканки. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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