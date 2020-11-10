Житель Київщини знайшов у полі сокиру, якій понад 5 тисяч років

Чоловік знайшов древній артефакт, а його доньки передали його музею

Ольга та Наталя Кобець, які живуть в Васильківському районі Київської області, передали в Національний музей історії України металеву сокиру.

Їхній батько знайшов незвичайну річ в поле по дорозі на роботу, розповіли сестри.

Після початкового огляду співробітники НМІУ визначили, що це рідкісна сокира доби ранньої бронзи, виготовлена на початку ІІІ тисячоліття до нашої ери, тобто їй щонайменше 5 тисяч років.

«Знайшли цю річ випадково. Тато вранці йшов на роботу. В нас поруч із домом поле. Нещодавно його глибоко зорали. Спочатку тато подумав, що побачив бляшанку. Дістав із землі, а це - сокира. Тато показав її мені. Дивлюсь, це — не передати словами. В нас були варіанти, що річ або з міді, або із бронзи», - розповіла Ольга Кобець.

За її словами, в групі «Археологія України» розповіли, що це сокира із бронзи, якій може бути п’ять тисяч років, і запропонували передати її до музею.

«Я перечитала купу книжок про Єгипет, Грецію, скіфів, майя… Знала, що цю річ можна продати. Але навіщо їй гуляти по так званих чорних ринках, якщо можна передати до музею?» - розмірковує Ольга Кобець.

Сергій Діденко, кандидат історичних наук, завідувач сектору науково-дослідного відділу збереження фондів, зауважує, що річ доволі рідкісна. Вона датується періодом ранньої бронзової доби, та може бути виготовлена з міді або бронзи. Металевих виробів тоді ще було небагато, люди переважно користувалися знаряддями з каменю. На той час ця річ, ймовірно, цінувалася дуже високо.

«Для науки важливим є те, що ми знаємо точне місце знахідки предмета. Можемо локалізувати, доповнити типологічні мапи розповсюдження таких сокир у світі», - підкреслює пан Сергій.

Такі сокири відливали у глиняних ливарних формах, які складалися із двох стулок і мали відкриту щілину з «черева», куди заливали розплавлений метал. Лезо сильно розширене куванням. Давні майстри надали йому напівкруглої форми з ледь загнутими кінчиками.

Обушок прикрашено орнаментом із рельєфних навскісних ліній, який не має повних аналогій серед інших знахідок.