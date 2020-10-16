Під час реставрації художнього музею в Києві виявили таємний вхід (фото)



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Колись ще одні двері до музею залили цементом Фото: Національний художній музей України

Керівництво музею хоче відновити виявлені двері

У Національному художньому музеї України під час реставраційних робіт фасаду під шаром пошкодженого тиньку було виявлено двері, які раніше були ще одним входом до музею. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Колись ті двері вирішили не демонтувати, а просто закрити дранкою і залити цементом.

«Ми обов’язково відновимо ці двері, приведемо їх до ладу. Сподіваємось, настане час і для генеральної реконструкції музею, його розширення. Тоді ці двері будуть виконувати функцію ще одного, запасного входу до музею», – прокоментувала цю подію генеральна директорка музею Юлія Литвинець.

Найбільшою перевагою цього відкриття є те, що ці двері уможливлюють роботу з простором, не порушуючи і не втручаючись у конструкцію музею, не змінюючи структуру парадного входу.