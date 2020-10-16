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    Під час реставрації художнього музею в Києві виявили таємний вхід (фото)

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    Колись ще одні двері до музею залили цементом - Під час реставрації художнього музею в Києві виявили таємний вхід (фото)
    Колись ще одні двері до музею залили цементом
    Фото: Національний художній музей України

    Керівництво музею хоче відновити виявлені двері

    У Національному художньому музеї України під час реставраційних робіт фасаду під шаром пошкодженого тиньку було виявлено двері, які раніше були ще одним входом до музею. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook

    Колись ті двері вирішили не демонтувати, а просто закрити дранкою і залити цементом.

    «Ми обов’язково відновимо ці двері, приведемо їх до ладу. Сподіваємось, настане час і для генеральної реконструкції музею, його розширення. Тоді ці двері будуть виконувати функцію ще одного, запасного входу до музею», – прокоментувала цю подію генеральна директорка музею Юлія Литвинець.

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    Під час реставрації художнього музею в Києві виявили таємний вхід (фото)
    Під час реставрації художнього музею в Києві виявили таємний вхід (фото)
    Під час реставрації художнього музею в Києві виявили таємний вхід (фото)

    Найбільшою перевагою цього відкриття є те, що ці двері уможливлюють роботу з простором, не порушуючи і не втручаючись у конструкцію музею, не змінюючи структуру парадного входу.

    Київ культура музей реставрація
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