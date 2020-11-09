Музей в Пирогові закрився через спалах коронавірусу

Національний музей буде закритий для відвідувачів щонайменше до 30 листопада 2020 року

Музей закрив свої двері для відвідувачів у понеділок, 9 листопада

Національний музей народної архітектури та побуту «Пирогів» вирішив закритися через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

Національний музей буде закритий для відвідувачів щонайменше до 30 листопада 2020 року.

«Розраховуємо на ваше розуміння ситуації», – додали в прес-службі музею.

Раніше МОЗ запропонував ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.