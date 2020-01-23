На Луганщині чоловіка, що застрелив двох кошенят, засудили до п’яти років позбавлення волі



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Враховуючи зізнання кривдника та розкаяння, звільнив засудженого від відбування покарання з іспитовим строком один рік

Старобільський районний суд Луганської області засудив до 5 років позбавлення волі 47-річного чоловіка через жорстоке поводження над домашніми тваринами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Старобільський районний суд Луганської області визнав винним чоловіка у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді п‘яти років позбавлення волі. При цьому, враховуючи зізнання кривдника та розкаяння, звільнив засудженого від відбування покарання з іспитовим строком один рік», - йдеться у повідомленні.

Так, слідством встановлено, що на початку жовтня 2019 року на території власного подвір’я кривдник, керуючись раптово виниклим умислом, вистрілив з належної йому гладкоствольної рушниці в двох кошенят. Отримані ушкодження домашніх тварин виявилися несумісні з життям.

«Умисні дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно щодо двох тварин та призвело до їх загибелі)», — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялось, поліція у Запоріжжі затримала нелюда, який кинув собаку з мосту.

Також нагадаємо, що у Києві судитимуть чоловіка за вбивство собаки. Щодо чоловіка порушили справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що відноситься до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.