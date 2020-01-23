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    Вбивство учасника АТО на Київщині: у справі з’явився свідок

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    Колишнього учасника АТО було застрелено з мисливської рушниці в автомобілі - Вбивство учасника АТО на Київщині: у справі з’явився свідок
    Колишнього учасника АТО було застрелено з мисливської рушниці в автомобілі
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваний у вбивстві отримав місяць арешту

    Іванківський суд заарештував на 30 діб чоловіка, підозрюваного у вбивстві колишнього учасника бойових дій на Донбасі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваному – тримання під вартою на 30 діб без права внесення застави.

    В ході слідчих дій правоохоронці встановили, що в салоні автомобіля під час конфлікту і в момент злочину перебував свідок, якого допитали. Наразі вирішується правова кваліфікація діям чоловіка щодо неповідомлення до правоохоронних органів і укриття цього злочину.

    Як повідомлялося, у смт Іванків Київської області працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автівку за порушення Правил дорожнього руху. В салоні автомобіля поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався працівникам поліції, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав до поліції.

    Згодом стало відомо, що вбивство колишнього учасника бойових дій на Донбасі сталося під час конфлікту нібито через політику.

    Національна поліція України кримінал зброя вбивство учасники АТО Київщина чоловік злочин
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