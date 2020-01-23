Вбивство учасника АТО на Київщині: у справі з’явився свідок



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Колишнього учасника АТО було застрелено з мисливської рушниці в автомобілі Фото: Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві отримав місяць арешту

Іванківський суд заарештував на 30 діб чоловіка, підозрюваного у вбивстві колишнього учасника бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваному – тримання під вартою на 30 діб без права внесення застави.

В ході слідчих дій правоохоронці встановили, що в салоні автомобіля під час конфлікту і в момент злочину перебував свідок, якого допитали. Наразі вирішується правова кваліфікація діям чоловіка щодо неповідомлення до правоохоронних органів і укриття цього злочину.

Як повідомлялося, у смт Іванків Київської області працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автівку за порушення Правил дорожнього руху. В салоні автомобіля поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався працівникам поліції, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав до поліції.

Згодом стало відомо, що вбивство колишнього учасника бойових дій на Донбасі сталося під час конфлікту нібито через політику.