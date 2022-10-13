Журналіста-розслідувача збив автомобіль у Києві

Михайло Ткач втрапив у ДТП

Сьогодні у Шевченківському районі Києва на нерегульованому пішохідному переході автомобіль ВАЗ збив журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача, його госпіталізували із забоями. Про це Ткач повідомив у Facebook.

«Сьогодні вранці на пішохідному переході мене збила машина. Нічого серйозного. Забої. Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішоходним і переді мною теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут. Поліція, швидка працюють як годинник. Дякую», – написав журналіст.

За даними поліції, авто керував киянин 1978 р.н., журналіста було госпіталізовано.