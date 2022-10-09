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Скандал у Києві. Телеканал покарав журналістку через пікантне відео з телефону юнака

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скандал у Києві. Телеканал покарав журналістку через пікантне відео з телефону юнака
Після резонансу телеканал «Київ» вибачився за цей матеріал
фото з відкритих джерел

Кореспондентка зробила киянину зауваження щодо порушення комендантської години, а тоді оголосила в ефірі, що на його смартфоні є «відео сексуального характеру»

В ефірі телеканалу Київ вийшов репортаж «Нічні вартові» про порушників комендантської години. Під час спілкування з юнаком авторка матеріалу Анжеліка Музиченко почала йому ставити питання щодо контенту на його смартфоні та піддала його осуду. «Тероборонівці затримали ще одного нічного гуляку. Беруть телефон на перевірку, і.. шок: у смартфоні сотня фото й відео сексуального характеру», – повідомила в своєму репортажі Музиченко. Також вона поцікавилася, навіщо хлопцю «відео такого характеру» і порадила йому «зганяти надлишок гормонів під час заняття спортом».

Після резонансу телеканал «Київ» вибачився за цей матеріал та за поведінку медійниці. Її відсторонили від роботи. 

Репортаж вийшов в ефірі 7 жовтня. Цей матеріал, як зазначили представники телеканалу, готувався у співпраці із столичними патрульними. Тележурналісти регулярно готують регулярні нічні репортажі про порушників комендантської години. «За останні місяці в ефірі телеканалу вийшло десятки сюжетів, мета яких закликати жителів столиці не порушувати встановлені вимоги. Наявність комендантської години з вимогою не пересуватися містом без перепустки є цілком логічною та зрозумілою вимогою воєнного часу», – йдеться в коментарі каналу.

Разом із тим, телеканал «Київ» категорично не згодний з показаним епізодом за участю 23-річного порушника, його допитом журналісткою та показом в ефірі особистої інформації, шо містилась в його телефоні. «Ми визнаємо помилку, яка була допущена нами при виході даного сюжету без купюр. Знятий журналісткою нашого каналу матеріал не відповідає журналістським стандартам, неупередженості, внутрішнім редакційним правилам та поняттям етики. Показаний нами епізод є втручання в особисте життя та порушенням прав людини. Від адміністрації та колективу телеканалу приносимо щирі вибачення власнику телефону», – зазначається в коментарі представників каналу.

Як ідеться в заяві каналу, журналістку відсторонено від роботи. Триває внутрішнє розслідування щодо причин випуску редакторською групою даного сюжету саме в такому форматі.

Сама журналістка у сторіз в Інстаграмі назвала поширення уривків свого сюжету несподіваною популярністю, а реакцію людей – поверховим хейтом.

Нагадаємо, раніше поліція допитала п’ятикласницю через картинку із жовто-синіми квітами.

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Теги: порно Київ

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