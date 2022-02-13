Невідомі у Дніпрі напали на знімальну групу Михайла Ткача

Хулігани відібрали у журналістів телефон та намагалися видалити матеріали

У Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook

«Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео».

Журналіст пояснює, що близько третьої години дня до відеооператора УП Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.

Автор: Українська правда

Інший чоловік почав заламувати руки водію УП. Чоловіки не представилися. За даними УП, це були представники охорони. Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною.

Нагадаємо, 17 січня, пройшло слухання справи про напад на журналістів «Схем» в Укрсімбанку.