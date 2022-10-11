«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва

Найбільш емоційна зйомка вчорашнього дня для Клименка – в центрі Києва поблизу «жовтого корпусу» Київського державного університету ім. Т. Шевченка

Відомий український фотожурналіст Олександр Клименко, який працює в «Голосі України», вчора знімав наслідки російського обстрілу столиці.

Найбільш емоційна зйомка вчорашнього дня для Олександра Клименка – в центрі Києва поблизу «жовтого корпусу» Київського державного університету ім. Т. Шевченка.

«Я закінчив факультет журналістики, навчався саме в цьому корпусі… Ракета впала поруч із ним. Було дуже шкода своєї альма матер. Для мене це – святий будинок, і на нього замахнулися загарбники… Гірко, болісно і викликає злість», – сказав фотограф у коментарі НСЖУ.

Також дуже емоційною була зйомка біля зруйнованого бізнес-центру на Жилянській.

«З фасаду видно розбиту висотку… Але я зайшов під арку й побачив житловий будинок поблизу бізнес-центру. Там дуже пошкоджені квартири, розбиті машини – майже всі вони згоріли. Поміж ними ходять люди, на їхніх обличчях – відчай. Уявіть собі: живе собі людина, і раптом втрачає і квартиру, і автомобіль…», - розповів фотограф.

Особливо його вразила одна жінка, яка разом із батьками в березні втекла від жахливих обстрілів рідної Донеччини на Дніпропетровщину. Потім, коли почали обстрілювати Дніпропетровську область, перебралися до Києва. І от – знов обстріли. І родина поїхала кудись далі…

«Але ніхто не плакав, не панікував. Люди якось сприйняли, намагалися пережити це, – каже Олександр Клименко. – Взагалі, особливого страху в цей день я не бачив. Бачив багато страждань – поранених, людей, які залишилися без житла, без майна… Але страху – ні».

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.