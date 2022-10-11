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«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва
Фото: Олександра Клименка для НСЖУ

Найбільш емоційна зйомка вчорашнього дня для Клименка – в центрі Києва поблизу «жовтого корпусу» Київського державного університету ім. Т. Шевченка

Відомий український фотожурналіст Олександр Клименко, який працює в «Голосі України», вчора знімав наслідки російського обстрілу столиці.

Найбільш емоційна зйомка вчорашнього дня для Олександра Клименка – в центрі Києва поблизу «жовтого корпусу» Київського державного університету ім. Т. Шевченка.

«Я закінчив факультет журналістики, навчався саме в цьому корпусі… Ракета впала поруч із ним. Було дуже шкода своєї альма матер. Для мене це – святий будинок, і на нього замахнулися загарбники… Гірко, болісно і викликає злість», – сказав фотограф у коментарі НСЖУ.

Також дуже емоційною була зйомка біля зруйнованого бізнес-центру на Жилянській.

«З фасаду видно розбиту висотку… Але я зайшов під арку й побачив житловий будинок поблизу бізнес-центру. Там дуже пошкоджені квартири, розбиті машини – майже всі вони згоріли. Поміж ними ходять люди, на їхніх обличчях – відчай. Уявіть собі: живе собі людина, і раптом втрачає і квартиру, і автомобіль…», - розповів фотограф.

Особливо його вразила одна жінка, яка разом із батьками в березні втекла від жахливих обстрілів рідної Донеччини на Дніпропетровщину. Потім, коли почали обстрілювати Дніпропетровську область, перебралися до Києва. І от – знов обстріли. І родина поїхала кудись далі…

«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва фото 1

«Але ніхто не плакав, не панікував. Люди якось сприйняли, намагалися пережити це, – каже Олександр Клименко. – Взагалі, особливого страху в цей день я не бачив. Бачив багато страждань – поранених, людей, які залишилися без житла, без майна… Але страху – ні».

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

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Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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