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    Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)

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    Рятувальники евакуювали зі школи понад 1700 дітей - Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)
    Рятувальники евакуювали зі школи понад 1700 дітей
    Фото: ДСНС

    В результаті інциденту ніхто не постраждав

    Сьогодні, 17 січня, о 9:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у середній школі № 2 м. Бровари на вул. Володимира Великого було здійснено розпилення аерозольного балончику.

    На місце події направили чергові караули 56-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    З навчального приміщення рятувальники евакуювали 1701 учня та 99 вчителів.

    Після цього рятувальники провели обстеження приміщення.

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    Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)
    Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)
    Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)
    Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)

    Згодом навчальні заняття у школі були відновлені. До медичних установ нікого з дітей не доправляли.  

    Наразі працівники ювенальної превенції встановлюють особу, яка вчинила розпилювання газу, усі обставини події, опитують учнів, їхніх батьків та працівників школи, повідомляють у поліції Київщини.

    Як повідомлялося, у жовтні 2019 року у школі №8 на вул. Вишгородській, 6 у Києві хтось розпилив газ. В результаті інциденту до лікарні було госпіталізовано декількох людей.

    Національна поліція України газ ДСНС школа Київщина рятувальники
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