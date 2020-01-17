Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)



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Рятувальники евакуювали зі школи понад 1700 дітей Фото: ДСНС

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Сьогодні, 17 січня, о 9:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у середній школі № 2 м. Бровари на вул. Володимира Великого було здійснено розпилення аерозольного балончику.

На місце події направили чергові караули 56-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

З навчального приміщення рятувальники евакуювали 1701 учня та 99 вчителів.

Після цього рятувальники провели обстеження приміщення.

Згодом навчальні заняття у школі були відновлені. До медичних установ нікого з дітей не доправляли.

Наразі працівники ювенальної превенції встановлюють особу, яка вчинила розпилювання газу, усі обставини події, опитують учнів, їхніх батьків та працівників школи, повідомляють у поліції Київщини.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року у школі №8 на вул. Вишгородській, 6 у Києві хтось розпилив газ. В результаті інциденту до лікарні було госпіталізовано декількох людей.