Зі школи під Києвом евакуювали дітей: невідомий розпилив сльозогінний газ (фото)
В результаті інциденту ніхто не постраждав
Сьогодні, 17 січня, о 9:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у середній школі № 2 м. Бровари на вул. Володимира Великого було здійснено розпилення аерозольного балончику.
На місце події направили чергові караули 56-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
З навчального приміщення рятувальники евакуювали 1701 учня та 99 вчителів.
Після цього рятувальники провели обстеження приміщення.
Згодом навчальні заняття у школі були відновлені. До медичних установ нікого з дітей не доправляли.
Наразі працівники ювенальної превенції встановлюють особу, яка вчинила розпилювання газу, усі обставини події, опитують учнів, їхніх батьків та працівників школи, повідомляють у поліції Київщини.
Як повідомлялося, у жовтні 2019 року у школі №8 на вул. Вишгородській, 6 у Києві хтось розпилив газ. В результаті інциденту до лікарні було госпіталізовано декількох людей.