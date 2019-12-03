У школі під Києвом учні розпилили газ (фото)



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До школи газові балончики «Терен-4» принесли учні 9 класу Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпилення газу у Бучанській школі

У понеділок, 2 грудня, в одній зі шкіл міста Буча на перерві між учнями виникла сварка. Під час словесної перепалки двоє зі школярів розпили газові балончики.

Повідомлення до поліції про розпилення газу надійшло о 14:15. Для з’ясування всіх обставин на місце події прибули працівники ювенальної превенції, слідчо-оперативна група місцевої поліції, екстрена медична допомога.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Адміністрація школи звільнила третій поверх приміщення, де сталось розпилення, дітей перевели навчатися у класи на нижніх поверхах, евакуація не проводилась, навчальний процес не припинявся.

15 учнів школи, які скаржились на погане самопочуття, були доправлені до районної лікарні. Там дітям діагностували опіки очей, госпіталізації не було.

Працівники поліції встановили, що до школи газові балончики «Терен-4» принесли учні 9 класу. Предмет самозахисту придбав їхній знайомий через мережу Інтернет два місяці тому.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, 28 листопада у місті Біла Церква на Київщині у школі №17 учениця 8 класу розпилила газовий балончик. Було негайно проведено евакуацію учнів та вчителів школи.