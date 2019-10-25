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    У школі в Києві сталася надзвичайна подія: є постраждалі

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    На виклик до школи прибули медики, поліція і працівники служби газу - У школі в Києві сталася надзвичайна подія: є постраждалі
    На виклик до школи прибули медики, поліція і працівники служби газу
    Фото: Київ оперативний

    За попередніми даними, хтось розпилив газ у школі

    Сьогодні, 25 жовтня, вранці у школі №8 на вул. Вишгородській, 6 у Києві сталася надзвичайна подія.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Щойно на Куренівці, у школі №8, коїться щось невідоме - одні кажуть, що стався витік газу, інші - що хтось бавився із газовим балончиком», - йдеться в повідомленні.

    В результаті інциденту до лікарні було госпіталізовано декількох людей.

    Зараз на місці працюють лікарі, спеціалісти служби газу та правоохоронці.

    Деталі інциденту встановлюються.

    Нагадаємо, у листопаді 2018 року у двох школах на Київщині сталося розпилення газу. У місті Біла Церква один з учнів 9-го класу прийшов до школи і приніс з собою балончик без маркування. Коли на перерві почав ним хизуватись, однокласник вихопив його з рук і розпилив перцевий газ. А учні однієї зі шкіл міста Васильків в екстреному порядку були евакуйовані. На перерві хтось розпорошив газ.

    Також у Таращі на Київщині 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий газ. 

    Національна поліція України Київ газ школа лікар учні
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