У школі в Києві сталася надзвичайна подія: є постраждалі
За попередніми даними, хтось розпилив газ у школі
Сьогодні, 25 жовтня, вранці у школі №8 на вул. Вишгородській, 6 у Києві сталася надзвичайна подія.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Щойно на Куренівці, у школі №8, коїться щось невідоме - одні кажуть, що стався витік газу, інші - що хтось бавився із газовим балончиком», - йдеться в повідомленні.
В результаті інциденту до лікарні було госпіталізовано декількох людей.
Зараз на місці працюють лікарі, спеціалісти служби газу та правоохоронці.
Деталі інциденту встановлюються.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року у двох школах на Київщині сталося розпилення газу. У місті Біла Церква один з учнів 9-го класу прийшов до школи і приніс з собою балончик без маркування. Коли на перерві почав ним хизуватись, однокласник вихопив його з рук і розпилив перцевий газ. А учні однієї зі шкіл міста Васильків в екстреному порядку були евакуйовані. На перерві хтось розпорошив газ.
Також у Таращі на Київщині 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий газ.