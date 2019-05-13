  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині в школі розпилили газ, у лікарні 13 дітей

    • Розсилка
    На Житомирщині в школі розпилили газ, у лікарні 13 дітей

    За інформацією поліції, газ розпилив учень 8 класу

    На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпилення газу в одній зі шкіл міста Коростишева, після чого 13 дітей госпіталізували.

    Про це у понеділок повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

    Читайте також

    «Правоохоронці з’ясували, що близько 10.40 на перерві між уроками у приміщенні туалету школи, на третьому поверсі, хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння та подразнення обличчя та шкіри. До місцевої лікарні доставлено 13 школярів від 2005 до 2009 років народження», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією поліції, газ розпилив учень 8 класу, 2005 року народження.

    Попередня кваліфікація події – ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 5-річного обмеження волі.

    Зазначається, що після провітрювання приміщення навчальний процес продовжився.

    Читайте також
    газ діти школа отруєння лікарня Житомирщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ