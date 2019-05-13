На Житомирщині в школі розпилили газ, у лікарні 13 дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією поліції, газ розпилив учень 8 класу

На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпилення газу в одній зі шкіл міста Коростишева, після чого 13 дітей госпіталізували.

Про це у понеділок повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Правоохоронці з’ясували, що близько 10.40 на перерві між уроками у приміщенні туалету школи, на третьому поверсі, хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння та подразнення обличчя та шкіри. До місцевої лікарні доставлено 13 школярів від 2005 до 2009 років народження», - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, газ розпилив учень 8 класу, 2005 року народження.