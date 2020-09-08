Береза оголосив один з пріоритетів своєї партії – створення Музею сучасного мистецтва у Києві



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Кандидат у мери Києва Борислав Береза має намір опікуватися питаннями культури

Береза пообіцяв повернути місту повноцінний Музей Києва

Лідер «Екопартії» Борислав Береза вважає, що столичні чиновники абсолютно не цікавляться питаннями культури. У Києві не відкривають нові музеї, а існуючі – методично знищують на догоду забудовникам.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Береза додав, що культурну деградацію Києва столичні чиновники часто виправдовують відсутністю приміщень для нових музеїв, але справжня причина – банальне небажання щось робити.

«У будь-якій пристойній європейській столиці є свій музейний квартал. Але не в Києві. Взяти хоча б Гостинний двір на Контрактовій площі, який ідеально підходить для музею сучасного мистецтва. Ще один музей міг давно з'явитися на Поштовій площі, де археологи виявили останки стародавнього Києва. Але на місці знайдених археологічних артефактів планують новий ТЦ», – заявив Береза.

За словами політика, поява в столиці Музею сучасного мистецтва є одним з пріоритетів – його особистих і команди «Екопартії».

Береза також пообіцяв повернути місту повноцінний Музей Києва.

Нагадаємо, 12 серпня Борислав Береза заявив про рішення балотуватися на посаду київського міського голови, а команда «Екопартії», лідером якої він є, – до складу Київради.

Офіційно виборча кампанія на місцеві вибори в Україні вже стартувала – 5 вересня. А це означає, що незабаром майбутні кандидати в мери повинні презентувати свої політичні програми.