  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Національна опера після піврічного карантину відновить роботу: названо дату

    • Розсилка
    <p>Театр працюватиме щотижня у четвер, п'ятницю та суботу</p> - Національна опера після піврічного карантину відновить роботу: названо дату

    Театр працюватиме щотижня у четвер, п'ятницю та суботу

    Цього місяця Національна опера України відкриє свій 153-й сезон

    Національна опера України імені Тараса Григоровича Шевченка відкриває 18 вересня свій 153-й сезон після карантину.

    Про це повідомляє пресслужба театру.

    «18 вересня Національна опера України відкриє свій 153-й сезон. Театр працюватиме щотижня у четвер, п'ятницю та суботу. Ми склали новий репертуар, в основі котрого різноманітні концертні програми та вистави камерного жанру», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що після піврічного перебування у карантинному простої Національна опера України починає підготовку до відкриття нового театрального сезону.

    Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, який мав 1 вересня розпочати новий сезон, закривався на карантин через виявлення коронавірусу.

    Читайте також:
      культура театр Україна карантин
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ