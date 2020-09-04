Національна опера після піврічного карантину відновить роботу: названо дату



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Театр працюватиме щотижня у четвер, п'ятницю та суботу

Цього місяця Національна опера України відкриє свій 153-й сезон

Національна опера України імені Тараса Григоровича Шевченка відкриває 18 вересня свій 153-й сезон після карантину.

Про це повідомляє пресслужба театру.

«18 вересня Національна опера України відкриє свій 153-й сезон. Театр працюватиме щотижня у четвер, п'ятницю та суботу. Ми склали новий репертуар, в основі котрого різноманітні концертні програми та вистави камерного жанру», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після піврічного перебування у карантинному простої Національна опера України починає підготовку до відкриття нового театрального сезону.

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, який мав 1 вересня розпочати новий сезон, закривався на карантин через виявлення коронавірусу.