ЗМІ: Автівка, що вибухнула в Києві, належить Турчинову



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На місці вибуху авто працювали вибухотехніки Фото: Нацполіція

Автомобіль Audi, в якому стався вибух, пов’язують із секретарем РНБО Олександром Турчиновим

Автомобіль Audi, який у четвер, 28 лютого, вибухнув в Оболонському районі Києва, був у користуванні секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова. Про це Інформатору стало відомо з власних джерел в оточенні політика.

Як заявив співрозмовник видання, саме на Audi Q8 з номерами КА7777АН тривалий час пересувався Олександр Турчинов.

«Ті, хто бачили його на ефірах чи зустрічах, знають, що це машина Олександра Валентиновича (Турчинова – ред.). Зараз він пересувається на Toyota Land Cruiser 200, але у будь-якому разі ця Audi пов’язана з ним», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години на Оболоні вибухнула автівка. Внаслідок вибуху машини постраждав водій. У чоловіка незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство.