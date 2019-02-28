На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)



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В результаті вибуху автомобіль Audi отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

За попередньою інформацією, невідомий підкинув гранату в автомобіль

Сьогодні, 28 лютого, близько 12-ї година на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі Києва стався вибух.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Вибух стався в автомобілі.

За попередньою інформацією, хтось підкинув гранату в автомобіль Audi (KA7777AH).

Водія госпіталізовано до лікарні.

Постраждав також Mercedes, який стояв поруч.

Деталі події встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, у ніч на 28 лютого на проспекті Науки у Києві невідомі підпалили авто співробітнику столичної прокуратури.