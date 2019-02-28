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    На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)

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    В результаті вибуху&nbsp;автомобіль&nbsp;Audi&nbsp;отримав серйозні пошкодження - На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)
    В результаті вибуху автомобіль Audi отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    За попередньою інформацією, невідомий підкинув гранату в автомобіль

    Сьогодні, 28 лютого, близько 12-ї година на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі Києва стався вибух.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Вибух стався в автомобілі.

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    За попередньою інформацією, хтось підкинув гранату в автомобіль Audi (KA7777AH).

    Водія госпіталізовано до лікарні.

    Постраждав також Mercedes, який стояв поруч.

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    На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)
    На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)
    На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)
    На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)
    На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Деталі події встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, у ніч на 28 лютого на проспекті Науки у Києві невідомі підпалили авто співробітнику столичної прокуратури.

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