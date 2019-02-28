На Оболоні стався вибух в автомобілі (фото, відео)
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В результаті вибуху автомобіль Audi отримав серйозні пошкодження
Фото: Інформатор
За попередньою інформацією, невідомий підкинув гранату в автомобіль
Сьогодні, 28 лютого, близько 12-ї година на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі Києва стався вибух.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Вибух стався в автомобілі.
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За попередньою інформацією, хтось підкинув гранату в автомобіль Audi (KA7777AH).
Водія госпіталізовано до лікарні.
Постраждав також Mercedes, який стояв поруч.
Фото: Інформатор
Деталі події встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, у ніч на 28 лютого на проспекті Науки у Києві невідомі підпалили авто співробітнику столичної прокуратури.