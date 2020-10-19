Змінив маршрут і завіз у лісосмугу: в Києві таксист зґвалтував жінку



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Поліція встановила автомобіль зловмисника, опис якого надала потерпіла

Столичні оперативники затримали таксиста за підозрою у зґвалтуванні киянки

До столичної поліції звернулася мешканка Голосіївського району із повідомленням про те, що її зґвалтували. На виклик до потерпілої виїхали лікарі та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний таксист, який вночі підвозив жінку додому. Чоловік цілеспрямовано змінив маршрут, завіз жінку в лісосмугу і зґвалтував.

Потерпіла надала прикмети зловмисника та опис транспортного засобу. За цією інформацією працівники відділу кримінальної поліції та патрульні негайно розпочали відповідні заходи зі встановлення та затримання причетної до злочину особи.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслав Малько, оперативникам знадобилося близько дев'яти годин, аби встановити, розшукати та затримати зловмисника.

«Фігурант приїхав на виклик на вулицю Тулузи. Під час руху клієнтка почала панікувати через те, що водій змінив маршрут, а далі він пересів на заднє сидіння та зґвалтував жінку. Після цього відвіз потерпілу додому, звідки вона викликала правоохоронців», - повідомив правоохоронець.

Раніше не судимого уродженця Закарпатської області, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Для встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії та призначено ряд відповідних експертиз.

«Ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Найближчим часом районний суд обере затриманому запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі», - додав правоохоронець.