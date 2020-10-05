Зґвалтування в Кагарлику: голова Нацполіції назвав причини трагедії
Ігор Клименко скаржиться на некомплект штату поліції в сільській місцевості
Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що трагедію в Кагарлику в поліції переживають до сьогодні. Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.
На питання, чому відбулося зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції, Клименко зазначив, що в сільській місцевості все важче і важче підібрати персонал. «Ми прийшли до того, що у сільській місцевості, а це і Кагарлик, і Ржищів, який поруч знаходиться, нам все важче і важче підібрати персонал. Там просто немає молоді від 18 до 35 років, які можуть поповнити ряди Нацполіції. І ніякі конкурси, ніякі атестації не допоможуть», - сказав він.
За його словами, існує проблема некомплекту штату в сільській місцевості. «Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% - у міській. І що робити в цій ситуації?» - каже Клименко.
Голова поліції вважає, що тут допоможе інститут дізнавачів і кримінальних проступків, який планують зміцнити.
«У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані», - зазначив він.
Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.
26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.
22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.
Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.
У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.