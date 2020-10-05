Зґвалтування в Кагарлику: голова Нацполіції назвав причини трагедії



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У Кагарлицькому відділенні поліції відбувалися тортури і зґвалтування

Ігор Клименко скаржиться на некомплект штату поліції в сільській місцевості

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що трагедію в Кагарлику в поліції переживають до сьогодні. Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

На питання, чому відбулося зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції, Клименко зазначив, що в сільській місцевості все важче і важче підібрати персонал. «Ми прийшли до того, що у сільській місцевості, а це і Кагарлик, і Ржищів, який поруч знаходиться, нам все важче і важче підібрати персонал. Там просто немає молоді від 18 до 35 років, які можуть поповнити ряди Нацполіції. І ніякі конкурси, ніякі атестації не допоможуть», - сказав він.

За його словами, існує проблема некомплекту штату в сільській місцевості. «Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% - у міській. І що робити в цій ситуації?» - каже Клименко.

Голова поліції вважає, що тут допоможе інститут дізнавачів і кримінальних проступків, який планують зміцнити.

«У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані», - зазначив він.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.