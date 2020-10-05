  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зґвалтування в Кагарлику: голова Нацполіції назвав причини трагедії

    • Розсилка
    У Кагарлицькому відділенні поліції відбувалися<span>&nbsp;тортури і зґвалтування</span> - Зґвалтування в Кагарлику: голова Нацполіції назвав причини трагедії
    У Кагарлицькому відділенні поліції відбувалися тортури і зґвалтування

    Ігор Клименко скаржиться на некомплект штату поліції в сільській місцевості

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що трагедію в Кагарлику в поліції переживають до сьогодні. Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

    На питання, чому відбулося зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції, Клименко зазначив, що в сільській місцевості все важче і важче підібрати персонал. «Ми прийшли до того, що у сільській місцевості, а це і Кагарлик, і Ржищів, який поруч знаходиться, нам все важче і важче підібрати персонал. Там просто немає молоді від 18 до 35 років, які можуть поповнити ряди Нацполіції. І ніякі конкурси, ніякі атестації не допоможуть», - сказав він.

    За його словами, існує проблема некомплекту штату в сільській місцевості. «Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% - у міській. І що робити в цій ситуації?» - каже Клименко.

    Голова поліції вважає, що тут допоможе інститут дізнавачів і кримінальних проступків, який планують зміцнити.

    «У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані», - зазначив він.

    Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

    Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

    У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

    Читайте також: 
    Національна поліція України Київщина розслідування зґвалтування Ігор Клименко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies