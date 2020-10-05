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    В Ізраїлі чоловік зґвалтував і двічі намагався вбити туристку з України

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    Перший напад на жінку&nbsp;житель Рамат-Гана зробив у вересні - В Ізраїлі чоловік зґвалтував і двічі намагався вбити туристку з України
    Перший напад на жінку житель Рамат-Гана зробив у вересні

    Підозрюваний з'явився до лікарні у формі співробітника в’язниці з наміром вбити жінку

    Суд у Тель-Авіві продовжив на шість днів попередній арешт 52-річного жителя Рамат-Гана, підозрюваного в спробі зґвалтування і вбивства своєї співмешканки, громадянки України.

    Про це пише сайт vesty.co.il.

    Як випливає з матеріалів справи, перший напад на жінку він зробив у вересні. 52-річна жінку, українську туристку, було зґвалтовано і побито. Постраждалій вдалося втекти і сховатися в будинку своїх знайомих, які доглядали за нею.

    Однак через кілька днів її стан серйозно погіршився, і її госпіталізували в лікарню «Іхілов» у Тель-Авіві. Медики кваліфікували стан пацієнтки як дуже важкий.

    Друзі, які прихистили жінку, повідомили про подію в поліцію через тиждень. Підозрюваний був затриманий і деякий час перебував у слідчому ізоляторі. Потім його перевели під домашній арешт.

    За даними слідства, 1 жовтня підозрюваний з'явився в лікарню «Іхілов» в формі співробітника Управління в'язниць (ШАБАС) з наміром вчинити вбивство своєї колишньої співмешканки - громадянки України.

    Чоловік намагався з'ясувати у персоналу, де проходить лікування постраждала жінка. Його поведінка викликала підозру у співробітників лікарні, і вони повідомили про нього в поліцію.

    Підозрюваного було повторно взято під варту і відправлено до слідчого ізолятора. Як повідомив на засіданні суду представник поліції, підозрюваний в нападі на жінку і нанесенні їй тяжких тілесних ушкоджень порушив умови домашнього арешту і, переодягнувшись у форму співробітника ШАБАС, проник до будівлі лікарні для скоєння вбивства.

    «Він збирався завершити розпочате» - така основна версія слідства», - додав поліцейський.

    Адвокат Діма Анікін, який представляє підозрюваного, повідомив, що його клієнт заперечує свою причетність до описаних подій. «У слідчого відділу немає доказів, що можуть вказувати на його причетність. Я не можу зрозуміти, яким чином мій клієнт роздобув форму ШАБАС», - зазначив адвокат.

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