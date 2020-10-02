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    У Києві молодик ґвалтував малолітнього племінника і знімав це на відео

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    Зловмисник постане перед судом - У Києві молодик ґвалтував малолітнього племінника і знімав це на відео
    Зловмисник постане перед судом
    Фото: Київська міська прокуратура

    Створений за участі дитини порноконтент зловмисник збував у анонімному сегменті інтернет-мережі

    Київською місцевою прокуратурою № 4 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного волинянина за фактом систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком та створення порнографічної продукції за його участі з метою отримання грошових коштів.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 року чоловік, користуючись безпорадним станом свого 13-річного племінника, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник збував у анонімному сегменті інтернет-мережі.

    У ході проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини.

    У травні 2020 року чоловіка було викрито, повідомлено про підозру та взято під варту.

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    У Києві молодик ґвалтував малолітнього племінника і знімав це на відео
    У Києві молодик ґвалтував малолітнього племінника і знімав це на відео

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

    Заходи з викриття зловмисника здійснювалися слідчими Дніпровського управління поліції в Києві при оперативному супроводженні Департаменту протидії кіберзлочинів Нацполіції із залученням співробітників роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції у Київській та Волинській областях.

    Як повідомлялося, колишнього керівника одного з дитячих таборів у Львові звинуватили у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Правоохоронці знайшли 11 жертв, однак їх може бути більше.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал діти Волинська область розслідування чоловік зґвалтування
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