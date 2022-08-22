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Зниклого з лікарні пацієнта поліція знайшла через чотири дні у трясовині (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зниклого з лікарні пацієнта поліція знайшла через чотири дні у трясовині (відео)
Поліцейські доставили врятованого чоловіка до лікарні
фото: Нацполіція

Чоловік пішов з лікарні і опинився в лісі у трясовині

Поліцейські Київщини розшукали зниклого пацієнта Яготинської лікарні. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Ввечері 16 серпня 62-річний чоловік вийшов з медзакладу за продуктами і зник.

До пошуків чоловіка залучили поліцейських Бориспільщини, ювенальну превенцію, кінологів, військовослужбовців, рятувальників, громадськість.

Пошуки тривали чотири доби, але результату не давали.

Рядовий поліції почув з лісу слабкий голос і кинувся на допомогу крізь хащі і болота. Як виявилось, бідолашний чоловік потрапив у трясовину і не міг вибратись. «Поліцейський доклав усіх зусиль, аби витягнути чоловіка, сам ледь не загинув», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У подальшому рятувальники допомогли доставити чоловіка до лікарні, де йому надали допомогу.

Теги: Київщина Національна поліція України лікарня чоловік

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