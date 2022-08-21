У прикордонних районах Київщині діятимуть нові правила продажу алкоголю

Заборона діятиме в Іванківській та Поліській громадах

Заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня

У прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з 21 серпня діятиме заборона на продаж алкоголю. Йдеться про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району. Про це повідомив депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий.

«Наказ Вишгородської районної військової адміністрації «Про заборону продажу алкогольних напоїв в торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району», – розповів він.

За словами депутата, заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня і до особливого розпорядження.

Тим часом Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення з 23 липня зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв.