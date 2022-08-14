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Поліція Київщини впіймала шахраїв, що збирали гроші «на ЗСУ»

Надія Клочко
glavcom.ua
Поліція Київщини впіймала шахраїв, що збирали гроші «на ЗСУ»
Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра
фото з відкритих джерел

Аферисти писали листи від імені місцевих чиновників

У Київській області шахраї представлялись військовою адміністрацією та вдавали, що збирають кошти для потреб ЗСУ. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Свою аферу вони розкручували впродовж двох місяців. Зловмисникам вдалось привласнити понад 200 тис. грн.

«Спочатку надсилали «листи» місцевим підприємцям від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Просили буцімто допомогти військовим та перерахувати кошти на карту. Зловмисники маскувались, часто змінювали телефони і сім-карти. Ми встановили, що Обухівська РВА до шахрайства жодного відношення не має», – повідомив Нєбитов.

Підозрюваним загрожує до трьох років позбавлення волі. Також перевіряють їхню причетність до аналогічних злочинів на території всієї України.

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Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Також раніше прокуратура оголосила підозру жителю Київщини, який брав гроші з жителів окупованих територій, обіцяючи їм допомогу з евакуацією, та зникав. 

Теги: шахрайство Київщина

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