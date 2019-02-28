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    Знову аварії: п’ять будинків у Києві без води (адреси)

    • Розсилка
    Знову аварії: п’ять будинків у Києві без води (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У четвер, 28 лютого, низка будинків у Києві залишилася без води через пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Татарська, 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 2Е.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 27 лютого через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях Києва.

    Нагадаємо, локомотивне депо «Дарниця» здійснило скид нафтопродуктів до міської каналізаційної мережі.

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