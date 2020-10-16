Зупинка транспорту, перевірка документів: у Києві масштабні антитерористичні навчання



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Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці

Сьогодні, 16 жовтня, Служба безпеки України спільно з Посольством Ізраїлю проведуть у Києві масштабні антитерористичні навчання.

Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

«Інформуємо громадян, що 16 жовтня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ спільно з Посольством Держави Ізраїль проведуть масштабні антитерористичні навчання», - йдеться в повідомленні.

Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

«Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки. У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером «гарячої лінії» (044) 253-06-71», - додали в СБУ.