СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»



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Затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження

В Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав «ІД».

Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що згідно з обліком Генерального секретаріату Інтерполу, терорист перебував у міжнародному розшуку.

«Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму. Встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході», – йдеться у повідомленні.

В СБУ інформують, що в Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав «ІД».

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

На виконання рішення Офісу Генерального прокурора про екстрадицію Службою безпеки України затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження.