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    СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»

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    Затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження - СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»
    Затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження

    В Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав «ІД».

    Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». Про це йдеться на сайті відомства.

    Зазначається, що згідно з обліком Генерального секретаріату Інтерполу, терорист перебував у міжнародному розшуку.

    «Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму. Встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході», – йдеться у повідомленні.

    В СБУ інформують, що в Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав «ІД».

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    СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»
    СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»
    СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»
    СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»
    СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави»

    Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

    На виконання рішення Офісу Генерального прокурора про екстрадицію Службою безпеки України затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження.

    СБУ тероризм Ісламська держава
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