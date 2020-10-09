СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угруповання намагалося незаконно створити «міськраду» на Чернігівщині Фото: СБУ

Для «легалізації» незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут «міськради»

Служба безпеки України повідомила про викриття організованого угруповання, яке намагалося сформувати у Прилуках Чернігівської області псевдодержавне утворення «для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні».

До групи входили дев’ятеро осіб. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий «альтернативний» орган місцевого самоврядування. Для «легалізації» незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут «міськради», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення.

Агітатори також планували «розформувати» місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста, і для цього поширили інформацію про створення так званої «ліквідаційної комісії».

«Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність», - інформують в СБУ.

За фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.



