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    СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради

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    Угруповання намагалося незаконно створити &laquo;міськраду&raquo; на Чернігівщині - СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради
    Угруповання намагалося незаконно створити «міськраду» на Чернігівщині
    Фото: СБУ

    Для «легалізації» незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут «міськради»

    Служба безпеки України повідомила про викриття організованого угруповання, яке намагалося сформувати у Прилуках Чернігівської області псевдодержавне утворення «для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні».

    До групи входили дев’ятеро осіб. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий «альтернативний» орган місцевого самоврядування. Для «легалізації» незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут «міськради», - сказано у повідомленні.

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    СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради
    СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради
    СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради
    СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради
    СБУ затримала у Прилуках організаторів фейкової міськради

    Зазначається, що організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення.

    Агітатори також планували «розформувати» місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста, і для цього поширили інформацію про створення так званої «ліквідаційної комісії».

    «Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність», - інформують в СБУ.

    За фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

    Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

     


    СБУ Чернігівщина документи самоврядування
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