З’явилися нові деталі смертельної ДТП на бульварі Перова в Києві (фото)



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ДТП сталася на зупинці громадського транспорту Фото: Нацполіція

Renault наїхав на бордюр, після чого не впорався з керуванням і врізався у тролейбус

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, що сталася сьогодні, 22 січня, вранці на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Близько 7-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Перова сталася аварія зі смертельними наслідками. За адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

На місці події працівники поліції встановили, що водій Renault наїхав на бордюр, після чого не впорався з керуванням і врізався у тролейбус. Після зіткнення легковик відкинуло на тротуар до зупинки громадського транспорту. Внаслідок ДТП загинув водій Renault. Пасажир автомобіля та чоловік, який стояв на зупинці, отримали травми та доставлені до медичного закладу.

Слідчими столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють причини та обставини автопригоди, а також її механізм.

Як повідомлялося, сьогодні о 06:48 на бульварі Перова, 25 у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці - отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля. Дивіться відео з місця ДТП.