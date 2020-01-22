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    З’явилися нові деталі смертельної ДТП на бульварі Перова в Києві (фото)

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    ДТП сталася на зупинці громадського транспорту - З’явилися нові деталі смертельної ДТП на бульварі Перова в Києві (фото)
    ДТП сталася на зупинці громадського транспорту
    Фото: Нацполіція

    Renault наїхав на бордюр, після чого не впорався з керуванням і врізався у тролейбус

    Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, що сталася сьогодні, 22 січня, вранці на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Близько 7-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Перова сталася аварія зі смертельними наслідками. За адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

    На місці події працівники поліції встановили, що водій Renault наїхав на бордюр, після чого не впорався з керуванням і врізався у тролейбус. Після зіткнення легковик відкинуло на тротуар до зупинки громадського транспорту. Внаслідок ДТП загинув водій Renault. Пасажир автомобіля та чоловік, який стояв на зупинці, отримали травми та доставлені до медичного закладу.

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    З’явилися нові деталі смертельної ДТП на бульварі Перова в Києві (фото)
    З’явилися нові деталі смертельної ДТП на бульварі Перова в Києві (фото)
    З’явилися нові деталі смертельної ДТП на бульварі Перова в Києві (фото)

    Слідчими столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції встановлюють причини та обставини автопригоди, а також її механізм.

    Як повідомлялося, сьогодні о 06:48 на бульварі Перова, 25 у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці - отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля. Дивіться відео з місця ДТП.

    Національна поліція України ДТП Київ кримінал громадський транспорт водій автомобіль рятувальники чоловік
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