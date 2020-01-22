  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)

    • Розсилка
    Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля - Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)
    Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля
    Фото: ДСНС

    Загинув водій автомобіля

    Сьогодні, 22 січня, на бульварі Перова, 25 у Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформація про аварію надійшла до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві о 06:48.

    До місця події було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Як виявилося, водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці - отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)

    Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля.

    Обставинами дорожньо-транспортної пригоди займатимуться правоохоронні органи.

    ДТП Київ громадський транспорт ДСНС водій автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ