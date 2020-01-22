Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку транспорту (фото, відео)



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Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля Фото: ДСНС

Загинув водій автомобіля

Сьогодні, 22 січня, на бульварі Перова, 25 у Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформація про аварію надійшла до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві о 06:48.

До місця події було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Як виявилося, водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці - отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля.

Обставинами дорожньо-транспортної пригоди займатимуться правоохоронні органи.