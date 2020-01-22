У дворі будинку в Києві автомобіль збив людину (фото)



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На місці ДТП працює поліція і медики швидкої допомоги

Автівка рухалася дворовими проїздами на великій швидкості

У середу, 22 січня, вранці у дворі будинку на вулиці Івана Виговського, 18 у Подільському районі Києва автомобіль збив людину.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, автомобіль рухався на дворовій території на великій швидкості.

Потерпілий отримав серйозні травми.

На місці працює екіпаж поліції і карета швидкої допомоги.

Про стан постраждалого нічого невідомо.

Нагадаємо, максимальна швидкість руху в житловій зоні або на дворовій території становить 20 км/год.

Як повідомлялося, сьогодні о 06:48 на бульварі Перова, 25 у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці - отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля.

21 січня вранці на Житомирській трасі під Києвом автомобіль Lexus LX570 збив людину. Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для цього місці, хоча неподалік є світлофор і підземний перехід.