З’явилося відео моменту масштабної ДТП на трасі Київ–Одеса

Два автомобілі від удару розвернуло посеред смуги руху

У ДТП потрапили не менш як чотири автомобілі

У мережі з’явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 2 листопада на трасі Київ–Одеса в районі Віти-Поштової.

У крайній лівій смузі автомобілі вишикувалися на світлофорі для розвороту на зустрічну смугу руху. Судячи з відео, винуватцю ДТП набридло стояти в черзі і він вирішив об’їхати цей затор.

Водій автівки не врахував дорожню ситуацію та сталося зіткнення з позашляховиком, що рухався у сусідній смузі. Обидві автівки відкинуло в чергу машин на світлофорі.

Як повідомлялося, сьогодні на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.

1 листопада пізно ввечері на перехресті вулиць Київська та Святошинська у Вишневому сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового авто Renault намагався проскочити перед маршруткою, але врізався в неї. Кермувальник легковика загинув на місці ДТП.