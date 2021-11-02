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    З’явилося відео моменту масштабної ДТП на трасі Київ–Одеса

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    Два автомобілі від удару розвернуло посеред смуги руху - З’явилося відео моменту масштабної ДТП на трасі Київ–Одеса
    Два автомобілі від удару розвернуло посеред смуги руху
    Фото: скріншот із відео

    У ДТП потрапили не менш як чотири автомобілі

    У мережі з’явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 2 листопада на трасі Київ–Одеса в районі Віти-Поштової.

    У крайній лівій смузі автомобілі вишикувалися на світлофорі для розвороту на зустрічну смугу руху. Судячи з відео, винуватцю ДТП набридло стояти в черзі і він вирішив об’їхати цей затор.

    Водій автівки не врахував дорожню ситуацію та сталося зіткнення з позашляховиком, що рухався у сусідній смузі. Обидві автівки відкинуло в чергу машин на світлофорі.

    Як повідомлялося, сьогодні на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.

    1 листопада пізно ввечері на перехресті вулиць Київська та Святошинська у Вишневому сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового авто Renault намагався проскочити перед маршруткою, але врізався в неї. Кермувальник легковика загинув на місці ДТП.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль
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    З’явилося відео моменту масштабної ДТП на трасі Київ–Одеса