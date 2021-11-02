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    Смертельна ДТП під Києвом: легковик влетів у маршрутку (фото, відео)

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    Удар припав на ліву частину автівки - Смертельна ДТП під Києвом: легковик влетів у маршрутку (фото, відео)
    Удар припав на ліву частину автівки
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водій легковика загинув на місці ДТП

    1 листопада пізно ввечері на перехресті вулиць Київська та Святошинська у Вишневому сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За словами свідків, водій легкового авто Renault намагався проскочити перед маршруткою, але врізався в неї.

    Від удару легковик кілька разів розвернуло.

    Швидка допомога прибула за 12 хвилин, лікарі намагалися реанімувати водія легковика, але не вийшло. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

    Очевидці стверджують, що загиблий був не пристебнутий.

    Водій автобуса не постраждав. На момент ДТП у маршрутці вже не було пасажирів.

    Наразі слідчі з’ясовують усі деталі та обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 28 жовтня поліцейський батальйону патрульної поліції міста Біла Церква у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

    Теги: ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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    Смертельна ДТП під Києвом: легковик влетів у маршрутку (фото, відео)