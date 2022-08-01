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Поліція повідомила, скільки мешканців Київщини зникло безвісти через війну 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:30 glavcom.ua
Поліція повідомила, скільки мешканців Київщини зникло безвісти через війну 
Поліція вважає, що імовірно, деякі громадяни зараз перебувають у полоні 
фото з відкритих джерел

Понад 200 тіл загиблих досі не ідентифікували

Станом на 1 серпня в Київській області 300 осіб вважаються зниклими безвісти під час бойових дій на території регіону. Залишаються неідентифікованими 216 тіл громадян. Про це під час телемарафону повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.  

Правоохоронці продовжують фіксувати факти воєнних злочинів окупантів.

«Приблизно 300 осіб наразі вважаються зниклими безвісти під час бойових дій у Київській області. 216 знайдених тіл наразі не ідентифіковано. Здійснено відповідну процедуру щодо відбору ДНК. Сподіваюся, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих людей», – розповів Нєбитов.

Крім того, генерал поліції зазначив, що деякі громадяни України перебувають у полоні на території Білорусі.

«Не виключено, що деякі громадяни зараз перебувають у полоні. Під час документування військових злочинів у Київській області ми з'ясували, що багато людей зараз утримуються на території Білорусії. За свідченнями очевидців, цих громадян викрали окупанти з Гостомеля, Бучі та Ірпеня», – резюмував Нєбитов. 

Нагадаємо, Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих людей здати зразки ДНК. Це в рази пришвидшить процес ідентифікації загиблих унаслідок воєнних дій. 

Як стало відомо на початку липня, в Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, частина з них – у полоні. 

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Теги: Київщина ДНК

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