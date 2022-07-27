Журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео)
Рашисти вбили щонайменше 426 мешканців Бучі
Представникам іноземних ЗМІ показали камеру тортур у Бучі на Київщині, де російські окупанти, катували і вбивали містян. Про це повідомляє DW.
До окупації це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.
У спеціально відведеному підвалі рашисти катували та вбивали мирних людей. На стінах видно сліди від куль.
У катівні були виявлені тіла чоловіків у цивільному одязі.
Після відходу російських військових із Бучі було знайдено щонайменше 426 трупів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.