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    Новини

    Журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео)

    Окупанти зробили катівню у складському приміщенні - Журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео)
    Окупанти зробили катівню у складському приміщенні
    фото: скріншот із відео

    Рашисти вбили щонайменше 426 мешканців Бучі

    Представникам іноземних ЗМІ показали камеру тортур у Бучі на Київщині, де російські окупанти, катували і вбивали містян. Про це повідомляє DW.

    До окупації це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.

    У спеціально відведеному підвалі рашисти катували та вбивали мирних людей. На стінах видно сліди від куль.

    У катівні були виявлені тіла чоловіків у цивільному одязі.

    Після відходу російських військових із Бучі було знайдено щонайменше 426 трупів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Буча Україна окупація #stoprussia
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    Журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео)