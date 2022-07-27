Журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео)

Рашисти вбили щонайменше 426 мешканців Бучі

Представникам іноземних ЗМІ показали камеру тортур у Бучі на Київщині, де російські окупанти, катували і вбивали містян. Про це повідомляє DW.

До окупації це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.

У спеціально відведеному підвалі рашисти катували та вбивали мирних людей. На стінах видно сліди від куль.

У катівні були виявлені тіла чоловіків у цивільному одязі.

Після відходу російських військових із Бучі було знайдено щонайменше 426 трупів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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