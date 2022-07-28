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Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих здати зразки ДНК

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 22:42 glavcom.ua
Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих здати зразки ДНК
​​Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК
фото з відкритих джерел

Правоохоронці виявили загалом приблизно 1 600 тіл українців, але частина з них ще не ідентифіковані

Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих людей здати зразки ДНК. Це в рази пришвидшить процес ідентифікації загиблих унаслідок воєнних дій. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Правоохоронці виявили загалом приблизно 1 600 тіл українців, але частина з них ще не ідентифіковані.

«Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити», – закликав Клименко.

Завдяки техніці, яку українські правоохоронці отримали від іноземних партнерів (дві мобільні ДНК-лабораторії), проводити такі тести і встановлювати особи загиблих можна просто на місці. Так, наприклад, криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинули і травмувалися багато людей.

Незабаром американська сторона має передати Нацполіції ще 26 таких ДНК-лабораторій.

Зазначимо, у Нацполіції працює спеціальна гаряча лінія для пошуку безвісти зниклих; людей, що могли загинути під час бойових дій; а також повідомлень про місце смерті та поховання громадян: 0 800 212 151.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня до України повернулися ще 64 тіла героїчних оборонців «Азовсталі».

21 червня повернули ще 35 захисників.

28 червня до України для гідного поховання повернули 46 тіл оборонців. Серед них – 21 оборонець «Азовсталі».

19 липня до України повернули ще 45 полеглих.

Теги: війна Національна поліція України ДНК

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