Стало відомо, скільки українських бійців зникло безвісти

Певну кількість полонених вивезли в Росію і їх з часом планують обміняти

Частина військових – у полоні окупантів

В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, частина з них – у полоні. Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє «Суспільне».

«Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. Там наводять дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має (дані – ред.) орієнтовно 7200 людей», – сказав Котенко.

Наприклад, продовжив уповноважений, полк «Азов» – це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вийшли з «Азовсталі».

Котенко додав, що більшість зі зниклих військових – у полоні.

Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора.

«Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі», – підсумував Олег Котенко.

Раніше повідомлялося, що масштаби російського вторгнення та, як наслідок, кількість зниклих безвісти в Україні не мають аналогів у історії ХХІ сторіччя.

Нагадаємо, родичі зниклих безвісти можуть отримати додаткову соцвиплату: роз'яснення уряду.