Ведуча Анна Чередниченко: На «Суспільному» ми не використовуємо слів «орки» і «рашисти»

Анно, ви не тільки журналістка, а й волонтерка. Через соцмережі збираєте гроші для армії. У цій справі допомагає те, що ви людина з телевізора?

Складно сказати. У мене у соцмережах не така вже й велика аудиторія. Тобто у Facebook трохи більша, а в Instagram трохи менша. Однак вона активна.

Дехто може подумати, що оскільки я телевізійник, значить у мене в друзях самі мільярдери і мені досить просто закрити якийсь збір. Це, звісно, не так.

Важливо зазначити, що не слід кидатися на все одразу, намагатися усім, хто звертається, допомогти. Бо потреб завжди більше, ніж можливостей. За моїми спостереженнями, з часом, після початку повномасштабної війни, люди стали менш активно допомагати. Я нікого не засуджую, причин може бути безліч.

Особисто я допомагаю, коли, наприклад, моя знайома людина звернулася, або якщо це для якогось великого фонду, якому я довіряю. Найбільш психологічно важко, коли збираєш гроші і не можеш зібрати потрібну суму вчасно, але розумієш, що від тебе залежить, чи будуть ці гроші зібрані.

Кілька разів зверталися дуже близькі люди, яким я не могла відмовити. Одного разу це був тато моєї однокласниці, моєї близької подружки, іншого разу хлопець з паралельного класу.

Була історія, коли збирали на тепловізор. Потрібна була велика сума, близько 45 тис. грн і дуже швидко. Я тоді обдзвонювала, писала, зверталася до знайомих. Була навіть думка, що як не виходитиме зібрати потрібну суму, то зареєструюся у Tinder і буду ходити на каву за гроші. Це я жартую, звісно. Але такий от відчай був.

Багато разів вам відмовляли у допомозі? Чим люди пояснюють відмови?

Що немає можливості допомагати. Хтось зі знайомих казав, що вже донатить на такий-то фонд і більше не може. Але знову ж таки, якщо потрібно не 500 тис. грн, а десь 40 тис. грн, то це зібрати цілком реально. Може не за день, але реально. У мене просто така філософія: якщо ти хочеш, щоби тобі допомогли, коли це тобі буде потрібно, то допомагай сам і вже зараз. Тому коли я бачу збір і знаю, куди точно підуть гроші, то я краще скину 100 грн, аніж не скину нічого.

Як часто до вас звертаються глядачі, герої сюжетів, які виходять на «Суспільному», з проханнями висвітлити якусь тему? Про що просять?

Є люди, які звертаються, і є історії, повз які ти дійсно не можеш пройти, і вони, зрештою, знаходять своє відображення в ефірі.

Мені написала в Instagram знайома дружини льотчика Євгена Лисенка з Луцька, який загинув на війні у березні. Прохання полягало у тому, щоби ми розповіли про нього, оскільки дружина підготувала петицію до президента з проханням присвоїти Євгену звання Героя України. До мене звернулися саме як до медійної людини. Але швидко з’ясувалося, що «Суспільне» мене випередило і матеріал про льотчика у нас вже виходив. Тож я опублікувала інформацію про петицію дружини Євгена Лисенка у себе у соцмережах, аби хоча б так допомогти.

Але журналісти не всемогутні. Більше того, наша функція все ж інформувати, аналізувати інформацію. Наша допомога суспільству полягає саме у цьому.

Коли ви весь час допомагаєте людям, то фактично стаєте учасницею подій. Як залишатися журналісткою у таких умовах, де для вас особисто проходить межа між роботою і волонтерством?

Саме тому історії, де я беру участь як волонтер, я ніколи не перетворюю на сюжети для телебачення. Я для себе вмію чітко розділяти благодійність і роботу. Навіть коли я збираю гроші військовим, у мене не буває думок опублікувати цю інформацію на сайті чи у соцмережах «Суспільного».