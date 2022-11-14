Воєнкор Наталія Нагорна: Журналістика на війні – це коли ти мусиш зважувати кожен крок

За всі ці роки ви розповідали історії десятків людей. Чи продовжували ви комунікацію з ними поза кадром? Чи ви особисто комусь допомагали такими звичайними речами?

Людям у місті Щастя, які не могли виїхати, я відправила гроші, наприклад. Але я би не хотіла про цю історію говорити як про надвелику допомогу. Мені здається, що журналіст може допомогти набагато крутішими способами. Наведу приклад: ми були в одній із лікарень, там лежала дівчинка з простреленими легенею та ногою. Поруч була її мама, яка теж постраждала від обстрілів. Це родина з Ворзеля. Дівчинка мені сказала: «Я би хотіла, щоби Зеленський дізнався, що я сильна». Через те, що ця дівчинка сказала, я знала, що в Офісі президента побачать цей сюжет. Зеленський прийшов до неї з квітами, їх відправили на лікування у Німеччину, і зараз вони обидві ходять, їхня родина здорова. Мені здається, що такі речі важливіші, аніж просто дати комусь светр або хліб.

Коли люди боялися вийти з метро – я купляла їм банани, вигулювала собаку. Це якісь такі загальнолюдські речі.

Ми знімали, як лікарі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії по черзі носили маленьку дівчинку з вадою серця. Від неї відмовилася біологічна мама, залишила її там. Це було, коли тільки-но почалася війна, і ми зняли про цю дівчинку маленький сюжет. Я знаю, що зараз у неї у Львові є мама.

Знаєте, людям погано, якщо вони не бачать, як робиться перемога. Попри те, що у нас були різні ситуації на цій війні, журналістам все одно трохи легше, бо ми бачимо не тільки дуже багато страшного, а і те, як робиться перемога. Іноді у тебе є змога дати надію, бо ти сам її тільки що взяв від людей в окопах, які стоять під постійними обстрілами, але сміються і кажуть, що ми переможемо.

Завдяки війні ми почали бачити багато наслідків своєї праці. Траплялося, що я йду вулицею, а незнайомі люди підходять, щоби обійняти. У ці моменти розумієш, що, мабуть, так себе лікарі почувають, коли через декілька років пацієнтка, яка здавалась безнадійною, прибігає сказати «Дякую».

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Ви проходили багато курсів тактичної медицини, невідкладної допомоги. Чи доводилося на практиці застосовувати отримані знання та навички?

Деякі доводилося, деякі, на щастя, ні. Невідкладна допомога знадобилась і не раз. Бувало, ідеш вулицею, а людині поруч стало зле – я кілька разів потрапляла у такі ситуації.

Простіше переплисти річку, якщо у тебе є рятувальне коло – витрачаєш менше сил. А якщо я вмію надавати першу допомогу при вогнепальних чи уламкових пораненнях, це дає мені сил, бо я не тривожуся про те, що робитиму у разі, якщо…

24 лютого встала і пішла мити голову. Розуміла: невідомо, коли ще матиму таку можливість

Також я проходила, наприклад, курс від ОБСЄ про те, як поводитися, якщо потрапиш у полон. Дуже специфічний курс, нас навіть били там трошки.

Ще я пройшла курс з мінно-вибухової підготовки для журналістів і загальний курс від Міноборони про те, як влаштовані Збройні сили. Бо цивільна людина, яка ніколи не служила в армії, не відрізнить, наприклад, БМП (бойова машина піхоти) від БМД (бойова машина десанту), а БТР (бронетранспортер) від БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина).