У повітряному бою над Житомиром загинув льотчик з Черкащини

Євген Лисенко був командиром ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка у 2014 році відмовилася переходити на бік окупанта

Льотчик майор Євген Лисенко загинув у повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО. Про це повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

За місяць до військового вторгнення, Євгена Лисенка призначили командиром авіаційної ескадрильї.

«У свої 28 років Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу, – згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій. Там був непростий бій і він летів самовіддано. Майор Євген Лисенко був командиром однієї з ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна. Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році», – розповіли у Повітряному командуванні «Захід».

Євген родом із Черкаської області. Закінчив військовий ліцей, згодом Харківський Національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗС України.

«У 12 років вирішив, що буде військовим. А з першого курсу училища визначився, що льотчиком. І від мрії своєї не відступив, – розповідає мама загиблого. Казала йому: давай ще подамо кудись документи, раптом не пройдеш. А він: нікуди більше. Як не пройду – наступного року знову вступатиму на льотчика», – розповідають побратими Євгена.

У Євгена Лисенка залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

«Потрібно захистити тих дітей», – останні слова, які Женя сказав матері. «Він дуже сильно віддавався роботі, свої справі, навіть, інколи я ображалася», – розповідає дружина Євгена. Він надзвичайно любив свою роботу, любив небо, завжди йшов до цілі. Я надзвичайно ним захоплювалася», – пише командування.

Поховали Героя у рідному селі Ротмистрівка.