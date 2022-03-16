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    У повітряному бою над Житомиром загинув льотчик з Черкащини

    У Євгена Лисенка залишилася дружина та двоє маленьких дітей - У повітряному бою над Житомиром загинув льотчик з Черкащини
    У Євгена Лисенка залишилася дружина та двоє маленьких дітей
    фото: Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України

    Євген Лисенко був командиром ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка у 2014 році відмовилася переходити на бік окупанта

    Льотчик майор Євген Лисенко загинув у повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО. Про це повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

    За місяць до військового вторгнення, Євгена Лисенка призначили командиром авіаційної ескадрильї.

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    У повітряному бою над Житомиром загинув льотчик з Черкащини
    У повітряному бою над Житомиром загинув льотчик з Черкащини
    У повітряному бою над Житомиром загинув льотчик з Черкащини

    «У свої 28 років Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу, – згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій. Там був непростий бій і він летів самовіддано. Майор Євген Лисенко був командиром однієї з ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна. Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році», – розповіли у Повітряному командуванні «Захід».

    Євген родом із Черкаської області. Закінчив військовий ліцей, згодом Харківський Національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗС України.

    «У 12 років вирішив, що буде військовим. А з першого курсу училища визначився, що льотчиком. І від мрії своєї не відступив, – розповідає мама загиблого. Казала йому: давай ще подамо кудись документи, раптом не пройдеш. А він: нікуди більше. Як не пройду – наступного року знову вступатиму на льотчика», – розповідають побратими Євгена.

    У Євгена Лисенка залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

    «Потрібно захистити тих дітей», – останні слова, які Женя сказав матері. «Він дуже сильно віддавався роботі, свої справі, навіть, інколи я ображалася», – розповідає дружина Євгена. Він надзвичайно любив свою роботу, любив небо, завжди йшов до цілі. Я надзвичайно ним захоплювалася», – пише командування.

    Поховали Героя у рідному селі Ротмистрівка.

    Теги: росія авіація війна військові Житомир Україна Житомирщина льотчик
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    У повітряному бою над Житомиром загинув льотчик з Черкащини