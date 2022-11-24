Убиті «диверсанти» виявилися страйкболістами з Воронежа: журналісти підловили ФСБ на брехні

«Українські диверсанти» виявилися страйкболістами з Воронежа

23 листопада Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про «знищення трьох українських диверсантів», які нібито готували теракти на об'єктах енергетики у Воронежі. Проте журналісти з’ясували, що вбитими є місцеві страйкболісти та учасники рольових ігор з тематики гри S.T.A.L.K.E.R. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Журналісти знайшли у соцмережах сторінки двох із трьох убитих чоловіків. Інформацію про те, що вбиті справді були місцевими страйкболістами, підтвердили також страйкболісти Воронежа. Одного з убитих звали Володимир Котовський, а про іншого відомо, що він мав псевдонім Сталкер Фосген. Одяг на фото людини з ніком Сталкер Фосген збігається з одягом на убитому з відео ФСБ, а інтер'єр приміщення на відео збігається з інтер'єром фото з оголошення Сталкера Фосгена про продаж страйкбольної зброї.

На відео також можна побачити символіку «угруповання «Воля» – таке об'єднання є у грі S.T.A.L.K.E.R. На російському телебаченні це назвали «прапором ультраправої націоналістичної партії Воля», і заявляли, що нібито такі прапори були на Майдані.

Нагадаємо, 12 жовтня ФСБ відзвітувала про запобігання двох диверсій. Їх нібито мали скоїти «українські агенти», що в’їхали до Росії через Естонію. Одного нібито затримали в Брянській області, вилучивши саморобний вибуховий пристрій. Другого – у Підмосков’ї з двома ПЗРК «Ігла».

Аналітики Центру стратегічних комунікацій звернули увагу на нестиковки у відео російських спецслужб про затримання «агентів СБУ».