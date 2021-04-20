Гідроелектростанція в Швейцарії буде виробляти зелений водень

Передбачувана виробнича потужність проекту – 350 тонн водню щорічно

Енергетична компанія Axpo, найбільший виробник відновлюваної енергії в Швейцарії, має намір виробляти зелений водень на ГЕС Еглізау-Глаттфельден. У найближчі роки Axpo планує ввести в експлуатацію ще кілька водневих підприємств на гідроелектростанціях Рейну, – повідомляють Elektrovesti.

Електролізер потужністю 2,5 МВт, який передбачається запустити на Еглізау-Глаттфельден восени 2022 року, буде виробляти близько 350 тонн зеленого водню в рік. «Це дозволить автотранспортному сектору Швейцарії економити більше 1,5 млн літрів дизельного палива щорічно», – йдеться в заяві компанії.

Якщо попит на водень буде рости, потужність електролізної установки може бути збільшена вдвічі – до 5 МВт. Виробництво водню на ГЕС Еглізау-Глаттфельден планувалося ще в 2015 році. Однак до теперішнього часу проект не отримував розвитку, оскільки обсяги продажів водню залишалися нижче очікуваних.

«Але з тих пір боротьба зі зміною клімату стала набагато більш важливою, а водень виявився підходящим джерелом енергії для декарбонізації в транспортному і промисловому секторах», – пояснює начальник відділу водню компанії Axpo Гай Бюлер.

Axpo спільно з компанією Hydrospider мають намір продавати водень, який буде вироблятися на гідроелектростанції Еглізау-Глаттфельден, заправним станціям. Сьогодні в Швейцарії є вже більше 50 вантажівок, які працюють на водневих паливних елементах. За прогнозами Hydrospider, до 2026 року їх буде більше 1,6 тис. Мережа водневих заправних станцій протягом двох років також значно виросте з нинішніх шести до приблизно п'ятдесяти.

У Швейцарії близько 60% електрики виробляють гідроелектростанції. За даними уряду країни, в кінці 2019 року в Швейцарії налічувалося 674 ГЕС потужністю вище 300 кВт, які виробляють приблизно 36,5 ТВт/год електроенергії щорічно.